Abrigo Moacyr Alves realiza Campanha Solidária para continuar atividades em Manaus

Manaus/AM - Com a pandemia do novo coronavírus, as instituições sociais também foram afetadas com a paralisação de suas atividades, em decorrência das orientações de isolamento social e a proibição de aglomerações neste período.

Como essas instituições não podem receber visitas, as doações e apoios também reduziram, dificultando a realização de suas atividades.

Com o objetivo de minimizar esses danos, o Abrigo Moacyr Alves, que assiste, atualmente, 68 crianças e adolescentes com deficiência, está realizando uma Campanha Solidária. O objetivo é arrecadar alimentos perecíveis e não-perecíveis, materiais de higiene, fraldas geriátricas, luvas descartáveis e de procedimentos, entre outras necessidades específicas do público atendido.

Doações

As doações físicas podem ser entregues na sede do Abrigo Moacyr Alves, localizado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada) ou podem ser coletados nos locais indicados pelos doadores. As doações em espécie também podem ser feitas pela conta Bradesco – CNPJ 22.812.325 0001-01, agência: 3734/CC 4780-5.

Mais informações: 98415-7494/98415-7882.

Sobre o Abrigo Moacyr Alves

Acolher, cuidar e dar apoio a crianças e adolescentes com deficiências físicas e intelectuais, tem sido a principal meta do Abrigo Moacyr Alves.

A instituição sem fins lucrativos exerce um papel de fundamental importância na sociedade, realizando a inclusão social de mais de sessenta e quatro crianças e adolescentes com deficiência, por meio de diversas atividades sociais, culturais e educacionais.

O Abrigo Moacyr Alves faz parte do Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino (NASTA) desde 1996. Seu principal mantenedor é o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Deficiente – SEPED, contando, ainda, com parcerias e colaboração de pessoas físicas, empresas da iniciativa privada e outras instituições da administração pública.