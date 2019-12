Amor ao próximo: abrigo em Manaus recebe doação de 400 fraldas descartáveis

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) entregaram, nesta segunda-feira (23/), cerca de 400 fraldas descartáveis ao abrigo Jovens com uma Missão - Monte Salém. Os mantimentos foram arrecadados pelo Departamento de Trânsito durante a inscrição do curso Monitor de Transporte Escolar, ofertado pela Gerência de Cursos.

Abrigo – O Jovens com uma Missão - Monte Salém é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, fundada em 2002, com o intuito de cuidar de crianças de 0 a 12 anos em condições de risco social. No total, a entidade tem capacidade de atender 29 crianças em regime interno. A instituição foi fundada pela Jovens com uma Missão (Jocum), uma organização cristã internacional e interdenominacional, filantrópica, que atua na cidade de Manaus desde 1988, realizando trabalhos sociais nas áreas rural e urbana.

“Essas doações são de suma importância. Como vivemos de doação, ficamos muito feliz pelo Detran ter lembrado da nossa instituição. A palavra que eu tenho para essa atitude é: gratidão”, disse a diretora do abrigo, Leionéia Carvalho.