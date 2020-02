Além de fonte de prazer, vinho traz cultura e civilização, avalia juiz

Manaus/AM - O juiz de direito de Coari/AM, Fábio Alfaia, foi o convidado desta sexta-feira, dia 7, do programa 'Abre a Boca e Fecha os Olhos', apresentado por Humberto Amorim no Portal do Holanda. Alfaia tem em comum com o apresentador a afinidade pelos vinhos e foi essa característica que abriu a oportunidade de entrevistá-lo para falar sobre… vinhos!

“O vinho pra mim é uma constante fonte de novas descobertas, de novas experiências, de novos prazeres”, afirmou Fábio Alfaia, ao explicar que essa afinidade com o vinho é um "hobby, uma escapadela das atividades cotidianas."

Sob o tema Cultura de Vinhos, durante o programa Alfaia explicou que os sucos da Bíblia, em sua percepção, trazem cultura e civilização, uma vez que ao beber, degustar essa bebida também se busca conhecer a cultura e a civilização de um povo.

Ao exemplificar essa visão, Alfaia, que se diz um iniciante e não um enólogo, falou sobre uma degustação às cegas - quando a bebida é servida sem que se tenha identificação, rótulos - realizada em Paris há cerca de 45 anos, entre vinhos franceses e norte-americanos, da Califórnia. Para surpresa geral, os enólogos deram as melhores notas para os vinhos norte-americanos.

Fábio Alfaia pretende fazer o curso ISG de Sommelier Internacional que deve acontecer em Manaus brevemente.