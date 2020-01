Ministro da Educação comete mais um erro de português e depois apaga a mensagem

O Ministro da Educação, Abraham Weintraub, cometeu um erros de português ao responder uma mensagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no twitter, nesta quarta-feira (08). O tuíte rapidamente viralizou e os internautas não perdoaram a gafe.

Conforme o Sistema Globo, Weintraub escreveu “imprecionante”, e a palavra correta é “impressionante”. Além disso, no mesmo post, o ministro não utilizou hífen na palavra "pós-doutorados". No twitter, Eduardo Bolsonaro escreveu "Ministros @AbrahamWeint e @SF_Moro nunca tivemos no Brasil uma pesquisa feita por órgão oficial sobre o uso defensivo de armas de fogo. Só existiu uso ofensivo para exatamente demonizá-las. Seria interessante apoiar um projeto assim, caso haja oportunidade”.

Em seguida, Weintraub, de maneira incorreta, respondeu a mensagem. "Caro @BolsonaroSP, agradeço seu apoio. Mais imprecionante (sic): Não havia a área de pesquisa em Segurança Pública. Agora, pesquisadores em mestrados, doutorados e pós doutorados (sic) poderão receber bolsas para pesquisar temas, como o mencionado por ti, que gerem redução da criminalidade."

Os usuários da rede social o corrigiram, mas logo a publicação foi apagada.

Não é a primeira vez que o Ministro da Educação erra o português, em agosto passado, ele assinou um documento usando as palavras "paralização" e "suspenção". As formas corretas são "paralisação" e "suspensão".

Veja