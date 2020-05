Weintraub fica calado durante depoimento à Polícia Federal para explicar ataque ao STF

Os vilões da pátria amada

Um dos investigados no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura um esquema de disseminação de fake news, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não disse uma palavra durante o seu depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (29) em que deveria explicar os ataques feitos ao Supremo Tribunal Federal durante a reunião ministerial do dia 22 de abril, em que afirmou que por ele, "Botava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF".

Os esclarecimentos foram determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news após, após ver indícios de prática de crimes como difamação e injúria nas falas de Weintraub durante a reunião ministerial, que teve sigilo quebrado na semana passada, no inquérito que apura uma suposta intervenção por parte do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal do Rio de Janeiro.