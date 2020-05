Weintraub terá que explicar para Polícia Federal declarações sobre ministros do STF

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Federal tome, em no máximo cinco dias, o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que ele explique as declarações feitas na reunião ministerial do último dia 22/4. A decisão, proferida no Inquérito (INQ) 4781, que investiga ataques verbais à Corte e a seus integrantes e a disseminação de notícias falsas, se baseia no laudo da Polícia Federal produzido no âmbito do Inquérito (INQ 4831), de relatoria do ministro Celso de Mello, em que foi analisado o conteúdo da reunião e reproduzidas declarações em que Weintraub se refere aos ministros do STF como “vagabundos” que mereciam ser presos.

"Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF", disse Weintraub, na reunião, segundo vídeo, divulgado, por decisão judicial do decano da Corte, Celso de Mello.