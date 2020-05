Moraes manda Weintraub prestar esclarecimentos sobre fala em reunião ministerial: 'gravíssima'

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (26) que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, preste esclarecimentos sobre a fala que teve na reunião ministerial do dia 22 de abril, em que afirmou: “Por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF”. Weintraub terá cinco dias para ser ouvido pela Polícia Federal.

Moraes considerou que a fala de Weintraub “revela-se gravíssima, pois, não só atinge a honorabilidade e constituiu ameaça ilegal à segurança dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, como também reveste-se de claro intuito de lesar a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado de Direito”.

A determinação acontece no âmbito do inquérito que investiga ameaças, ofensas e fake news contra ministros do STF e seus familiares.