Juiz que arquivou processo de suspensão da nomeação de Weintraub ao Banco Mundial é tio do advogado de Queiroz

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

O juiz Itagiba Catta Preta Neto, que extinguiu o processo que pedia a suspensão da indicação do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub para o Banco Mundial, é tio do advogado Paulo Emilio Catta Preta, que defende Fabrício Queiroz, preso desde 18 de junho por suspeita de participação em um esquema de 'rachadinha' no gabinete do ex-Deputado Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Na decisão de arquivamento do processo, o juiz afirmou que "patrulhamento ideológico não é papel do Poder Judiciário" e que a ação foi movida "na suposição de que reflitam a realidade". De acordo com a Folha de São Paulo, o pedido de suspensão da nomeação de Weintraub ao Banco Mundial também mencionou polêmicas envolvendo o ex-ministro, como as ofensas dirigidas à população chinesa e aos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), que culminaram, inclusive, em sua inclusão no inquérito das fake news.

O advogado Paulo Catta Preta confirmou o parentesco com o juiz e afirmou que não é motivo para impedimento. A ação popular foi movida pelo deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) e pelo advogado Marivaldo Pereira, mas somente Ivan Valente vai recorrer da decisão.