Atriz Fernanda Concon, ex-Carrossel, 'dá aula' a Ministro da Educação sobre o Enem

A atriz Fernanda Concon, de 17 anos, viralizou na internet um vídeo em que aparece dando uma "aula" ao Ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre a campanha do governo em manter o Enem 2020, dizendo que os candidatos estudem como puderem em casa.

Ex-Carrossel (SBT), a adolescente é estudante de Relações Internacionais na PUC de São Paulo. No vídeo, Fernanda faz críticas à posição de não adiar as provas: "Eu acho que ele [ministro] esqueceu ou nunca ouviu que nós somos o sétimo país mais desigual do mundo, segundo a ONU. Por aqui, cerca de 13,5 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza. 30% da população brasileira não tem acesso a internet. Isso são 60 milhões de pessoas. A meritocracia é um conto de fadas".

O vídeo viralizou nas redes sociais e a universitária vem ganhando muitos seguidores nas redes sociais.