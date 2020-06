Alvo de investigação no Brasil, Weintraub chega a Miami

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

O ex-ministro da educação, Abraham Weintraub, está em Miami, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada oficialmente há pouco pelo Ministério da Educação.

A ida dele para o país tinha sido divulgada mais cedo nas redes sociais do irmão, Arthur Weintraub, assessor especial da presidência. O ex-ministro entrou nos EUA com facilidade, uma vez que tem passaporte diplomático por ser ministro de estado.

Abraham foi desligado do Ministério da Educação ontem (19), com o aval e anúncio oficial de Bolsonaro, contudo, até o momento a exoneração não foi publicada no Diário Oficial.

Weintraub é um dos investigados no inquérito que apura a produção e propagação de fake news e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mesmo assim deixou o Brasil.

Um grupo de políticos chegou a pedir que o passaporte dele fosse apreendido e que ele fosse proibido de viajar, mas antes mesmo que qualquer decisão fosse tomada, ele foi para o país americano e segue por lá.