Em Manaus, Cieam reúne conselho superior e debate expectativas pós-pandemia

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Manaus/AM - Conselho Superior do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), formado por algumas das principais lideranças do Polo Industrial de Manaus (PIM), realiza, nesta sexta-feira, 19, a partir das 10h20, sua 83ª Reunião do Conselho Superior, por videoconferência, com a participação do coordenador da bancada federal do Amazonas, senador Omar Aziz e dos demais senadores e deputados de nosso Estado.

Participam também desta reunião os presidentes das entidades da indústria do Amazonas e do Brasil, Antônio Silva (Fieam), Jorge Nascimento Jr. (Eletros), Marcos Borges (CNI), Marcos Fermanian (Abraciclo) e Wilson Périco (Cieam).

São temas das apresentações:

- Perspectivas Legislativas na Visão da Indústria Nacional - Marcos Borges - COAL - Comissão de Assuntos Legislativos da CNI.

- Agenda Legislativa Emergencial pós pandemia Covid-19 - Jorge Junior - Presidente Executivo da Eletros.

- Agenda Legislativa da Indústria do Amazonas 2020 - Wilson Périco - Presidente do Cieam.