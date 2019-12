Homem não autoriza aborto em filha grávida aos 10 anos

Uma menina que engravidou aos dez anos foi levada a uma maternidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, para fazer um aborto, mas o pai da criança não autorizou o procedimento.

De acordo com o site Sistema Globo, o diretor da maternidade explicou que, como a menina é muito nova, a opção nesses casos é que o bebê seja retirado antes de a gravidez chegar a 41 semanas. Mas, o pai da menina insiste em não autorizar a retirada do feto. Ao ser questionado, ele não explica o motivo da proibição.

Ainda de acordo com a publicação, o caso veio à tona após publicação da Vereadora Janaína Furtado. A polícia já está investigando as circunstâncias da gestação dessa criança.