Após perda do filho, Lucas Lucco fala sobre relação com os fãs

O cantor Lucas Lucco passou por um momento difícil depois que a noiva, Lorena Carvalho, sofreu um aborto espontâneo durante a gravidez, no ano passado.

De acordo com o site UOL, o sertanejo revelou ter ficado muito feliz com a mudança na relação dele com os fãs: “Temos relação forte. E tento ser cada vez mais ativo nas redes sociais para manter a proximidade”. Lucco também disse que Lorena recebe constantemente muito carinho por parte dos fãs e que a noiva entende o carinho das pessoas pelo músico.

“Ela ama ver o carinho que as pessoas sentem por mim. Lorena me apoia e também adora conversar com os fãs pelas redes sociais.”