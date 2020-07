Mariana Rios relata pressentimento antes de sofrer aborto e emociona

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Mariana Rios falou pela primeira vez sobre o aborto espontâneo que sofreu na semana passada e emocionou ao revelar uma espécie de pressentimento.

Nas redes sociais, a atriz disse que há dois meses teve um pressentimento que a gestação seria breve. “Há mais ou menos dois meses, eu tive um sonho com o meu irmão e eu nunca tinha sonhado com ele. Meu irmão faleceu aos dois anos de idade. Eu tinha quatro anos na época e eu sempre pedi muito nas minhas orações que ele viesse me encontrar aqui”, explicou.

“Eu sonhei que ele chegava em casa com os meus pais e eu fiquei muito assustada no sonho, eu não entendi, perguntei para o meu pai o que estava acontecendo e o meu pai dizia: 'Descobriram uma forma de uma pessoa que já foi de reviver. Então, ele está aqui e nós temos 24h para aproveitá-lo. E colocou ele no meu colo. No sonho ele era um bebê de colo e eu ficava com ele, ele ria para mim e eu ria para ele o tempo inteiro”, contou.

Mariana contou que no sonho ficava com o bebê no colo até ele começar a fechar os olhos e ser lembrada pelo pai de que o tempo com ele estava acabando. “Quando eu acordei eu estava muito emocionada, olhei para o Lucas e falei que tinha acabado de sonhar com o meu irmão e eu tinha certeza que eu estava grávida. Já liguei para o meu médico e comprovou aquilo que eu já sabia. Eu não contei para os meus pais do sonho”, contou.

Ela disse que no fundo já sabia que a gestação iria ser breve. “Alguma coisa me dizia que ia chegar, ia ficar um pouquinho, ia escancarar todos os meus sorrisos e que ia partir porque precisava partir. Mas eu não queria acreditar. Então eu vivi. Na sexta, quando fomos fazer o exame de rotina e o coração parou de bater, veio todo esse sonho”.

“Eu agradeci por tê-lo ajudado e amado o tempo que ele precisava. Agradeci ter essa oportunidade de aprendizado porque a gente aprende muito na dor”, afirmou.