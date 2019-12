Tâmara Contro, mulher de Projota, posa nua e exibe a barriga no sexto mês de gestação

Tâmara Contro, mulher do cantor Projota, postou foto nua no sexto mês de gestação, no seu perfil do instagram, nesta quarta-feira. Na legenda, "Fiz do meu ser, lar", escreveu Tâmara.

O casal que subiu ao altar em maio deste ano, estão à espera do nascimento da primeira filha, a Marieva. Projota aproveitou o momento e se declarou à eposa; "A foto mais linda e perfeita que vi em toda minha vida, a imagem que resume sua força, beleza, sua alma e a minha vida e motivos pra sonhar, tudo está aí. Meu presente de Deus, minha estrela cadente, meu trevo da sorte. Eu te amo!".