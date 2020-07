Mulher entra em luta corporal com bandido ao reagir a assalto

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Um assaltante levou a pior ao tentar assaltar uma mulher, nesta quarta-feira (08), no Distrito Federal. De acordo com o Metrópoles, o suspeito estava armado mas não havia munições dentro do revólver.

Uma viatura da polícia passava no local quando viu a vítima tentando lutar contra o criminoso. Ele foi preso em flagrante e um comparsa que aguardava dentro de um carro, ainda tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais.

Os suspeitos foram encaminhados a 30ª Delegacia de Polícia e aguardam pelos procedimentos cabíveis.