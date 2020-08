Jovem morre com tiro na cabeça durante abordagem policial no dia do seu aniversário

PM da Rocam atira na cabeça do motoqueiro pq ele não estava usando o capacete, esse homicídio aconteceu hoje no bairro do Parque Bristol na Zona Sul de São Paulo. pic.twitter.com/ibpKZcSMe4 — Papai Bozo (@PapaiBozo) August 9, 2020

Rogério Ferreira da Silva Júnior, 19, morreu ao ser baleado no dia do seu aniversário durante uma abordagem policial realizada nesse domingo (9), no bairro de Sacomã, na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com o site O Dia, testemunhas contaram Rogério trafegava sem capacete em uma motocicleta pelas ruas do bairro e quando foi abordado e baleado por dois PMs, que estavam em outros dois veículos.

A acordo foi registrada por câmeras de segurança, elas mostram o exato momento da abordagem e quando o jovem cai já com um tiro na cabeça. As testemunhas também afirmam que tentaram socorrê-lo, mas foram impedidos pelos agentes. Júnior morreu no local e o caso foi parar na Corregedoria que apura o caso.

As imagens devem ser recolhidas e analisadas por peritos para se juntarem aos laudos de balísticas que devem ser apresentados durante o processo. A família do rapaz está revoltada com a perda e relatava que Rogério não era criminoso. Ele trabalhava em uma empresa de logística e havia acabado de completar de 19 anos.