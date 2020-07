PM aplica mata-leão em jovem negro durante abordagem; caso será investigado

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

A abordagem de policiais militares a um jovem negro, sendo imobilizado com um mata-leão, está sendo alvo de inquérito. O caso ocorreu em São Paulo e o vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a PM retira o jovem de um terreno com um golpe no pescoço.

De acordo com o G1, a polícia informou em nota que a equipe fazia patrulhamento quando viu um motociclista com uma moto sem placas e trafegando sentido a saída da cidade. Ao perceber a viatura, ele teria tentado fugir. Foi feito ordem de parada, mas o mesmo desobedeceu e continuou com a fuga.

Ainda segundo a publicação, os familiares teriam tentado agredir os policiais, proferindo ofensas, além de puxar a motocicleta e o condutor. Na delegacia, foi registrado o boletim de ocorrência por desacato, desobediência e resistência. Vídeos e outros registros serão analisados para o caso.