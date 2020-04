Pai do bebê de blogueira quebra silêncio após polêmica de DNA: 'Já causou muitos danos'

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Após o blogueiro Abner Pinheiro anunciar nas redes sociais que não é pai do filho da influenciadora digital Sthefane Matos, o pai biológico da criança, Fábio Silveira, decidiu se manifestar no Instagram sobre o assunto e afirmou que ambos estavam solteiros na época em que se envolveram.

"Antes de mais nada, queria deixar claro que, na época que nos envolvemos ambos estávamos solteiros. (...) Tenho agido da maneira que considero ser a certa: conversando com Sthe de forma madura e privada. Os fatos já estão sendo apurados e quero que tudo seja resolvido com sabedoria. (...) Por isso, visando à preservação da imagem do bebê, quero pedir a vocês que parem de postar fotos minhas com ele, bem como, da minha família. (...) Confio que tudo será esclarecido o mais breve possível. Até lá, conto com o bom senso e o respeito de todos vocês", escreveu Fábio.

A polêmica começou depois que Abner postou vários vídeos nas redes sociais, dizendo que foi traído pela então namorada. Ele apareceu nos stories do Instagram desesperado e revelou que fez um exame de DNA e descobriu não ser o pai biológico do filho deles.