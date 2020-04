Após DNA, ex-muher do influencer Abner diz que ele sabia que não era o pai da criança

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Após o influencer baiano Abner Pinheiro revelar nas redes sociais que descobriu não ser pai biológico do filho, a ex-mulher dele, Sthe Mattos se pronunciou publicamente sobre o caso, que agitou o mundo dos famosos nesta semana.

Ao contar sua versão, a infleuncer disse que Abner já sabia que a criança não era filho dele. “Eles já sabiam. Eu não teria um pingo de coragem de enganar ninguém. De fazer uma coisa dessa, até porque eu sei o que é ser enganada. Ele fala de traição, só se for a traição da parte dele, porque quando aconteceu isso, a gente tinha terminado. Terminado porquê? Ele me traiu”, iniciou a jovem.

Ela também contou que os dois romperam e ela se relacionou com outra pessoa. Após um tempo Sthe e Abner voltaram e tempo depois descobriu a gravidez. [Assim como os seguidores a influencer diz ter sido pega de surpresa com a exposição do ex.

“Passado o tempo, várias vezes, eu cheguei para ele e falei: ‘Abner vamos fazer o teste de DNA’. Gente, eu fui pega de surpresa como todo mundo aqui. Ele não chegou a conversar comigo para falar que estava indo fazer o teste de DNA. Eu, inclusive, essa semana, me dispus a fazer isso por conta dos deboches que eles faziam comigo”, relatou.

E continuou. ‘ Sabe o que ele falava para mim? ‘Não precisa fazer o exame de DNA, porque Apolo, independente de qualquer coisa, ele é meu filho, eu amo ele e vou continuar amando ele’. Agora, ele faz um negócio ridículo desses de expor meu filho, não estou falando nem por mim, estou falando dessa exposição ridícula com meu filho”.