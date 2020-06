Influencer Abner Pinheiro assume namoro com pivô de separação com Sthe Matos

Os mascarados

O influencer Abner Pinheiro assumiu relacionamento com Julian Brasil e a pediu em namoro nessa quinta-feira (4). Para quem não sabe, em janeiro, a ex dele, Sthefane Matos gravou um vídeo dizendo que tinha flagrado ele com a amante na cama, na casa em que tinham juntos.

Sthe e Abner estavam recém-separados e a também influencer apontou Julian como amante dele. A moça, inclusive, entrou com um processo contra Sthe por tê-la chamado de “amante”.