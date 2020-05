Abner Pinheiro desabafa após ser acusado de ter vazado vídeo de sexo da ex, Sthefane Matos

Quando o inimigo é o presidente

O influencer Abner Pinheiro, ex-marido de Sthefane Matos, desabafou no stories do Instagram sobre o vídeo de sexo vazado da ex com o Victor Igoh.

Abner foi acusado nas redes sociais de ter sido o autor do vazamento e se revoltou. O influencer disse que vai processar todos que lhe acusaram do crime.

“Eu não queria entrar nesse assunto por não ter nada a ver, mas nos últimos dias as pessoas me colocaram como culpado de uma coisa que eu não fiz. Existe uma coisa chamada processo coletivo e é isso que eu vou fazer. Tô com milhares de prints aqui e eu vou seguir adiante com isso porque não é legal ser acusado de uma coisa que você não fez”, disse.