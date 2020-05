Influencer Abner Pinheiro diz que teve auxílio emergencial aprovado e causa revolta

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Abner Pinheiro se envolveu em mais uma polêmica, nesta terça-feira (19), ao divulgar nas redes sociais que teve a solicitação do auxilio emergencial aprovado. O influencer tem quase 3 milhões de seguidores e ostenta nas redes sociais.

“Eu vou pegar esse dinheiro e converter em cestas básicas. Acho que tem muita gente precisando muito mais que eu. Para continuar aquela obra que comecei no meu bairro, não foi suficiente. Eu ajudei, mas tem muita gente precisada”, disse ele ao falar sobre o assunto.

Em outro storie ele diz que não conhece os procedimentos. “Nem sei como funciona, nem sei como tenho acesso a esse dinheiro. Vou me informar direitinho, mas acho que é uma boa”, declarou.

A atitude do influencer gerou revolta nos internautas que o acusaram de estar ‘tirando de quem realmente precisa’.

Ainda de acordo com o site Bahia Notícias, após repercussão do caso o MPF irá apurar se houve irregularidades no pagamento.