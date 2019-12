Manaus vai sediar congresso de engenharia ambiental em 2020

Manaus/AM - A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) seção Amazonas e a diretoria nacional da entidade promoverão de 19 a 21 de agosto de 2020 o “II Congresso Brasil Norte de Engenharia Sanitária e Ambiental - CBNESA”.

Com o tema central “Avançar e vencer os desafios para universalizar o saneamento na Amazônia”, esta segunda edição do evento ocorrerá na cidade de Manaus/AM.

O lançamento do evento aconteceu em 19 de dezembro, na capital amazonense.

As inscrições para envio de trabalhos, bem como para congressistas serão abertas em breve.

Atuação da ABES

Com 53 anos de atuação pelo saneamento e meio ambiente no Brasil, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) reúne em seu corpo associativo cerca de 10.000 profissionais do setor.