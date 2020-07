Shoppings de Manaus ampliam horário de funcionamento

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Manaus/AM - O horário de funcionamento de alguns shoppings de Manaus serão ampliados, seguindo o planejamento de reabertura das atividades no Estado. Esses estabelecimentos estão funcionando até as 20h, desde o mês de junho, quando iniciou o ciclo de reabertura do comércio em Manaus.

O Shopping Ponta Negra vai abrir as lojas e praça de alimentação a partir das 11h até às 21h, de segunda a sábado. Aos domingos e feriados, o horário de abertura das lojas será das 14h às 21h, com a praça de alimentação funcionando entre 12h às 21h. A mudança vai valer a partir do dia 31 de julho.

A partir do dia 3 de agosto, o horário do Shopping Millenium será das 9 às 19h, de segunda sábado. O estabelecimento segue fechando aos domingos e feriados.

O horário do Sumaúma Park Shopping também será ampliado a partir do dia 3 de agosto, sendo de 11 às 21h. O horário será diferenciado aos domingos, com abertura das 12h às 21h, para lojas âncoras e praça de alimentação, e das 14h às 21h, funcionamento das lojas satélites e quiosques. As lojas satélites também têm horário facultativo de abertura entre 12h às 14h.

Outro shopping que confirmou mudança do horário foi o Studio 5, que vai abrir a partir do dia 3 de agosto das 12h às 21h, de segunda a sábado. Aos feriados e domingos o funcionamento será das 12h às 21h, da praça de alimentação, e entre 14h e 21h, as lojas.