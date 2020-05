Em Manaus, desembargador suspende reabertura de salão da filha da vereadora Glória Carrate

O gemido da cama no confinamento

Manaus/AM – O desembargador Yedo Simões do Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu, nesta sexta-feira (22) a liminar que autorizou a reabertura do salão Sempre Bella, da filha da vereadora Glória Carrate.

No documento, Simões argumenta que a liminar enfraquece as ações contra o contágio do coronavírus na cidade. Ele também citou decisões do STF entre governo federal e governo locais na adoção de medidas restritivas.