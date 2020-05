Arquidiocese de Manaus diz que não vai aderir decreto que autoriza abertura de igrejas

A Culpa é do Supremo

Manaus/AM - O decreto do Governo do Estado que vai permitir a reabertura de igrejas e templos religiosos em Manaus a partir do dia 1º de junho não será seguido pelas igreja católica, conforme a Arquidiocese de Manaus. As missas presenciais seguirão suspensas até o dia 23 de junho, por conta do aumento dos casos de Covid-19 no Estado.

Desde o dia 23 de março todas as celebrações foram suspensas e estão sendo realizadas on-line. De acordo com o arcebispo Dom Leonardo Steiner, o novo coronavírus vem exigindo muitos cuidados com a saúde e a arquidiocese está contribuindo para a diminuição da propagação do vírus.