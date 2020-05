Ponta Negra terá fiscalização intensificada com PM e Guarda Municipal a partir desta segunda

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Manaus/AM - O Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona Oeste, segue com interdição total, de áreas de comércio, praia e acesso ao rio, em razão da pandemia de Covid-19. A reabertura gradual das atividades econômicas em Manaus, anunciada a partir desta segunda-feira, 1º de junho, conforme plano divulgado pelo governo do Amazonas e publicado no decreto nº 42.330/2020, não alterou a interdição no espaço público.

Pelo cronograma de retomada gradual das atividades, dividido em quatro ciclos, apenas na terceira fase, a partir de 29 de junho, os parques, espaços públicos e atrações turísticas poderão ser reabertos.

A interdição é uma das medidas adotadas pela Prefeitura de Manaus para reduzir o ritmo de avanço do novo coronavírus na capital do estado.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal vão reforçar as equipes de fiscalização que atuam no complexo para seguir orientando a população dos riscos de estar na rua passeando, não fazendo o isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde.