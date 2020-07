Amazonas registra abertura de 1,1 mil novas empresas em meio à pandemia, diz governo

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Manaus/ AM - Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, entre os meses de abril a junho deste ano, o Amazonas registrou a abertura de 1.145 novas empresas, de acordo com informação da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea). Ainda segundo as estatísticas da autarquia, registradas no Ministério da Economia, o número de extinções de empresas no mesmo período foi de 495, 32% a menos do que o registrado nos mesmos meses no ano de 2019, que totalizaram o fechamento de 654 empresas.

No caso das aberturas de empresas, nos meses de abril a junho de 2019, foram registradas 1.506 novas constituições. No mesmo período em 2020, com a pandemia de Covid-19, a Junta registrou 1.145 novas empresas. A queda de 24% no número de constituições de empresas no mesmo período representa percentual menor do que se estimava para o período de paralisação das atividades econômicas.

De acordo com a presidente da Jucea, Maria de Jesus Lins, as ações da autarquia estão alinhadas aos investimentos do Governo do Estado para aquecimento da economia. “Esse alinhamento reflete no equilíbrio das constituições de empresas face a geração de emprego e renda”, destacou.

Entre os tipos empresariais mais registrados no Amazonas de abril a junho de 2020, destacam-se o Empresário Individual, com um total de 512 novas constituições, seguido do registro de Sociedade Empresária Limitada, com 337 novas aberturas. Os dois arquivamentos, consequentemente, também são os tipos empresariais que registraram o maior número de fechamentos de empresas nestes mesmos meses, com os totais de 259 e 164 extinções, respectivamente.

Retomada das atividades

Devido ao plano do Governo do Estado de retomada gradual das atividades, entre elas a econômica, iniciado no dia 1º de junho, a Junta Comercial registrou neste mês uma melhora no número de aberturas de novas empresas, com um total de 527 constituições. No mês de abril, esse número foi de 277 e, em maio, de 341 novas empresas.

A melhora no mês de junho também se refletiu diretamente na arrecadação da autarquia, que recolheu o valor de R$ 905.242,45 em taxas, superando o arrecadado no mês de maio, por exemplo, que foi de R$ 691.715,86.

Primeiro semestre de 2020

Nos seis primeiros meses do ano de 2020, foram protocoladas 2.720 novas empresas na Jucea. E um total de 1.345 extinções. Já no primeiro semestre de 2019, a Junta arquivou 2.816 novas empresas e extinguiu um número de 1.241. No entanto, os dados estatísticos da autarquia não apuram quais os motivos de fechamento de cada empresa.