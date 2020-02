Professores e motoristas de aplicativo protestam em frente à Aleam

Manaus/AM - Um grupo de motoristas de aplicativo realizam uma manifestação na manhã desta terça-feira (4), em frente a Assembleia Legislativa do Amazonas.

O protesto da categoria ocorre no primeiro dia de trabalho do ano legislativo, após o período de recesso da Aleam. os motoristas protestam contra o aumento no preço dos combustíveis.

Servidores da área de educação também estão protestando no local. A reivindicação é contra o congelamento da data base, aumento da alíquota previdenciária e contra a alteração no pagamento do vale alimentação.

O protesto afeta o trânsito na avenida Mário Ypiranga. Agentes do Instituto de Mobilidade Urbana foram acionados para controlar o fluxo de veículos.