Posso abrir uma empresa com nome sujo? Confira

Muitos sonham em ter o próprio negócio, entretanto alguns acabam acumulando débitos no nome, devido a falta de estabilidade financeira, e surge a dúvida: estou com o nome sujo, posso abrir uma empresa?

A resposta é simples e direta: Sim, você pode abrir sua empresa. Não existe problema legal quanto a isso.

Se você está com o CPF negativado, isso não o impede de abrir uma empresa, registrar na Junta Comercial, Emitir o CNPJ, emitir Nota Fiscal e etc.

O grande problema será na hora de tentar obter crédito para sua empresa ou até mesmo para abrir uma simples conta corrente bancária.

Alguns bancos não abrem empresa quando o titular ou um dos sócios estão com restrições no CPF. Isso ocorre porque o titular ou um dos sócios tem algum débitos registrado do SPC ou Serasa que são empresa que tem os cadastros de restrição no CPF.

Não são todos os bancos, alguns abrem a conta normal, porém não liberam crédito, cartão, cheque e alguns benefícios que são oferecidos, devido o titular ou um dos sócios estar com débitos em aberto no CPF.

Posso abrir empresa com o CPF irregular?

Bom, nesse caso é outra situação, quando se está com o CPF irregular é mais sério, pois seu problema é na Receita Federal. O CPF deve estar suspenso ou cancelado por algum motivo, e por isso, você não conseguirá abrir uma empresa.

Geralmente é devido a débitos tributário de Imposto de Renda ou mesma a declaração do IR que não foi declarada, além de não estar regular com a Justiça Eleitoral.

No caso de CPF irregular, você é impossibilitado até de participar de concurso público, há casos que a própria conta corrente do cliente foi bloqueado também.

Quais as etapas para abrir uma empresa com o nome sujo?

No caso você vai fazer o processo e registrar:

JUCEA ( Junta Comercial do Estado) onde se registra e arquiva os documentos da empresa;

Emissão do CNPJ;

Cadastro na Prefeitura, alvará e se for prestador de serviço, liberação de nota fiscal de serviço;

Cadastro na Secretaria da Fazenda (empresas com atividade de comércio varejista e atacadista) e liberação para emissão de NF e Cupom Fiscal;

Você conseguirá fazer o registro nos órgãos, porém como relatado anteriormente, terá problema na hora de:

Abrir uma conta corrente no banco;

Crédito em redes bancárias e cooperativas de créditos;

Cartão de crédito para empresa;

Crédito com fornecedores;

Alguns bancos digitais estão abrindo contas pessoa jurídica sem problema, até mesmo com nome de sócios sujo, porém não liberam crédito, apenas a conta corrente.

Sócios com nome sujo atrapalham na hora de abrir uma empresa?

Pode dificultar sim, mesmo que apenas um dos sócios esteja como nome sujo. Você vai ter problema para abrir uma conta bancária, pois as agências analisam o histórico financeiro de cada sócio para poder liberar algum crédito.

Alguns até conseguem abrir conta corrente, mas sem muitos benefícios devido o nome de um dos sócios estar negativado.

O correto é todos os sócios estarem com os nomes limpos para abrirem uma empresa, para assim usufruir dos benefícios e conseguir créditos para investir no negócio.

É possível abrir um MEI com nome sujo?

Sim, é a mesma situação, vale lembrar que MEI (Microempreendedor Individual) é uma empresa normal como outra, só que o regime tributário é bem simplificado.

Então irás ter a mesma situação, você até consegue abrir o MEI com nome sujo, porém vai ter problemas na hora de abrir uma conta corrente, conseguir crédito, até com fornecedores.

Como resolver a pendência e abrir empresa com nome sujo?

Como você deseja abrir a empresa e está com o nome sujo, o ideal é que comece a fazer o planejamento para quitar suas dívidas e assim não ter o problema na hora de abrir a empresa e uma conta corrente.

Consulte no SPC e SERASA o que está aparecendo como dívida para que você possa se programar para quitá-la.

Consulte também seu cadastro na Receita Federal para verificar se seu CPF está com alguma irregularidade.

Esse levantamento de dívidas vai ser importante pois quando você abrir sua empresa, você terá que fazer a mesma coisa.

Sempre puxe um relatório de pendências, depois de constituída a sua empresa, para que não tenha problema e evite fraudes também.

ALERTA: Cuidado com as dívidas

Muito cuidado, já que você tem esse histórico de dívidas e pendências no SPC e SERASA isso não pode ser levado para a empresa.

Tenha um capital de giro para cobrir as despesas operacionais da empresa no meses correntes.

Comece a fazer a reserva de caixa necessária para cobrir as despesas que o capital de giro não vai conseguir.

O monitoramento dessas dívidas vai fazer toda a diferença para que você não tenha mais o nome sujo e não atrapalhe na abertura de novos negócios. Caso você ainda tenha dúvidas, procure um especialista para orientar no seu projeto.