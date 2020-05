Proposta de reabertura de clínicas médicas é aprovada no Amazonas

Não ao lockdown em Manaus

Manaus/AM - A proposta que permite a reabertura de clínicas e consultórios médicos e odontológicos no Amazonas foi aprovada, nesta quarta-feira (6), em sessão virtual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O Projeto de Lei nº 183/2020 é de autoria do deputado Fausto Júnior (PV), tornando esses serviços essenciais durante situação de calamidade pública, como no atual momento de pandemia do novo coronavírus.

Após aprovação dos deputados, a proposta agora segue para sanção do governador Wilson Lima, que pode vetá-la. Também poderão ser reabertos consultórios veterinários e afins.