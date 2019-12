No Amazonas, grupo é preso ao ser flagrado com peças de carne ilegal

Manaus/AM - Murilo Souza de Souza (19), Ronaldo Pinto Belém (23), Juliano Vasconcelos Souza (21), Adervan Campos Pimenta (26), foram presos e um menor de idade (17), foi apreendido nessa quarta-feira (25), ao serem flagrados com uma arma e vários quilos de carne bovina e suína em um abatedouro clandestino no município de Parintins, no Amazonas.

Informações repassadas pela PM, é de que denúncias anônimas levaram a polícia até o local improvisado, onde os animais estavam pendurados sem o mínimo de higiene.

Eles traziam no corpo marcas de tiros e uma espingarda que pode ter sido usada para caçá-los e abatê-los de forma ilegal. O grupo foi preso e levado juntamente com o material para o 3º DIP.