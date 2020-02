Sai edital para construção de sistema de abastecimento de água no Amazonas

Manaus/AM - O Centro de Serviços Compartilhados (CSC AM) lançou nesta quinta-feira (13/02), o edital TP n° 009/2020, que visa contratar empresa especializada em obras e serviços de engenharia para executar a construção do sistema de abastecimento de água com chafariz e poço tubular profundo na comunidade Vila Paricatuba e sede do município de Beruri (distante 246 quilômetros de Manaus, em linha reta). O serviço foi solicitado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O certame, na modalidade Tomada de Preços, está previsto para ocorrer no dia 2 de março, às 8h30, horário local, na sede do CSC, na avenida Djalma Batista, 346, 1º andar, bairro Chapada.

Acesso o edital

As empresas interessadas em participar da licitação podem acessar gratuitamente o edital TP n° 009/2020 e seus respectivos anexos por meio do site do CSC-AM (http://www.csc.am.gov.br/portal/licitacao/), ou podem solicitar cópias diretamente no CSC.

A obtenção de cópias na sede do CSC deverá ser precedida do pagamento de documento de arrecadação, que engloba, além do valor das cópias reprográficas e da disponibilização de CD, a taxa de expediente da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM). O documento com a taxa já inclusa pode ser obtido nas agências da rede bancária credenciada pela Sefaz-AM.