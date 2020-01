Quase 20 bairros de Manaus podem ficar sem água nesta terça-feira

Manaus/AM - A concessionária Águas de Manaus realizará uma parada programada na próxima terça-feira (21). O serviço é para obras de interligação de rede de água no cruzamento da Rua Cruzeiro com Rua Santos, no bairro Cidade de Deus, na zona Leste da capital.

Segundo a concessionária, a parada começa a partir de 10h e vai até 16h do dia 21 de janeiro. Após a finalização dos serviços, a água começa a retornar na região de maneira gradativa. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado na área em até 24h após a conclusão do serviço.

Por conta do trabalho de melhorias no sistema, os seguintes bairros das zonas Norte e Leste podem apresentar oscilações no abastecimento durante o período: Cidade de Deus I e II, Alfredo Nascimento I e II, Aliança com Deus, Valparaíso, Braga Mendes, Conjunto Vila Nova I e II, Nossa Senhora de Fátima II, Gustavo Nascimento, Fazendinha I e II, Comunidade Santa Bárbara, Conjunto Bem Hur, Viver Melhor II (Vila Nova), Morro da Catita e Monte Sião.