No Amazonas, R$ 27 milhões são destinados a tratamento e abastecimento de água

Manaus/AM - A Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) fecha a última sexta-feira (27/12) do ano comemorando resultados positivos. Conseguiu aprovar para financiamento, junto à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), mais R$ 27 milhões em projetos de sistemas de abastecimento de água para nove municípios do interior. O recurso já está pronto para ser implementado no primeiro trimestre de 2020.

No total são R$ 27,02 milhões, distribuídos entre os municípios de Boca do Acre, Uarini, Urucará, Maraã, Itapiranga, Autazes, Anamã, Anori e Alvarães.

Outros três municípios (Novo Airão, Juruá e Nhamundá) também deverão ser beneficiados. Os mesmos estão sob análise da Funasa e o resultado será divulgado em 2020, somando quase mais R$ 6 milhões em investimentos.

Conforme destaca o presidente da Ciama, Aluizio Barbosa, ao longo de todo o ano de 2019, a Companhia vem trabalhando na criação de novos projetos e atualização de documentação de projetos já existentes para o sistema de abastecimento de água no interior.

Veja Também Feira da ADS que acontece aos sábados em Manaus muda de endereço

“A Ciama elabora o projeto de engenharia e submete, juntamente à respectiva prefeitura, à apreciação da Funasa, instituição que implementa efetivamente o recurso”, explica Barbosa.

Segundo o presidente, os investimentos para estes projetos estavam disponíveis desde 2017 e seriam perdidos se não fosse o trabalho do Governo do Estado, por meio da Ciama. No total, eram mais R$ 177 milhões.

“Destes, o governador Wilson Lima já entregou dez projetos que somam R$ 47 milhões de investimentos”, relembra, complementando que outros R$ 27 milhões serão entregues agora. O restante será implementado ao longo de 2020.