Em Boca do Acre, três obras têm custo próximo aos R$ 9 milhões

Manaus/AM - O pacote de obras do prefeito de Boca do Acre/AM, José Maria Silva Cruz, o Zeca Cruz, contempla três construções e o custo se aproxima dos R$ 9 milhões, conforme termos de homologação e adjudicação, datados de 3 de agosto de 2020, publicados no Diário Oficial dos Municípios nesta quarta-feira, dia 5.

A construção do sistema de abastecimento de água do município está a cargo da empresa Emot Construções Ltda, com orçamento de R$ 5,785 milhões.

A creche Pró Infância Tipo 01, vai custar R$ 2,147 milhões, enquanto o terminal rodoviário de Boca do Acre tem custo de R$ 895,12 mil. As duas obras também estão sob a responsabilidade da Emot Construções.

No total, os três contratos com a Emot Construções vão custar R$ 8.828.483,60 a Boca do Acre, que, em 2017, teve receitas de R$ 58,84 milhões e sua população é estimada em 34,30 mil habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).