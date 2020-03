Ipaam faz alerta sobre consumo de água durante a pandemia

O mau exemplo do coronel Menezes

Diante do novo cenário de pandemia do coronavírus, a higiene se tornou algo ainda mais necessário para evitar o contágio pela Covid-19. Entretanto, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aproveita para alertar a população amazonense sobre a importância de manter a economia da água, mesmo diante da situação de calamidade.

A orientação para a população é que não desperdice água, principalmente nesse momento que ela se tornou um dos principais instrumentos para o combate do novo vírus. Estima-se que um banho de 15 minutos pode gastar até 135 litros de água.

O gerente de Recursos Hídricos do Ipaam, Sérgio Martins, explicou que a situação é emergencial, mas exige conscientização. “Com o período de quarentena, o número de pessoas em casa aumentou, logo, o consumo da água também. O momento é crítico, mas esperamos que todos se conscientizem que usar a água racionalmente ainda é necessário”, disse.

Algumas medidas diante do novo cenário podem ser adotadas. Entre elas, evitar lavar carros, pátios, garagens e calçadas. Quanto à higiene pessoal, também é preciso manter a atenção necessária: durante o banho, fechar o chuveiro, e quando estiver ensaboando as mãos, fechar a torneira.

O diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente,aproveitou ainda para lembrar a importância de se seguir as orientações dos órgãos competentes de saúde. “Para evitar a disseminação do vírus, precisamos colaborar com todas as medidas que estão sendo pedidas, principalmente quanto à higiene pessoal. Podemos fazer isso e ainda assim lembrar do consumo consciente”, destacou.