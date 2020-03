Bairros de Manaus podem ficar sem água nesta segunda-feira

Bolsonaro não é um homem mau

Manaus/AM - Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (16), a Águas de Manaus informou que algumas áreas dos bairros Adrianópolis, Aleixo e dos Conjuntos Bea/Ica Paraíba, Celetra, Adrianópolis e Manauense podem sofrer interrupções no abastecimento. As falhas podem ocorrer devido a uma manutenção da rede emergencial na rua Belo Horizonte com a avenida Paraíba, o Sistema Mocó, que foi parcialmente interrompido.

A previsão de normalização do serviço é a partir das 15h de hoje. Qualquer ocorrência que necessite de intervenção da empresa, podem ser registradas nos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.