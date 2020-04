Águas de Manaus é notificada para explicar rompimento de adutora nesta sexta-feira

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Manaus/AM - A concessionária Águas de Manaus foi notificada pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), na manhã desta sexta-feira (3), para explicar as razões do rompimento da adutora de 1000mm, ocorrido na Avenida Pedro Teixeira, zona Oeste da cidade. A tubulação é a principal via de abastecimento de água tratada para os bairros e comunidades das zonas Oeste e Norte da capital.

A medida foi anunciada pelo diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho que esteve no local e acompanhou as ações iniciais das equipes da empresa Águas de Manaus que estão trabalhando para corrigir o vazamento e restabelecer o mais breve possível o serviço de abastecimento de água .

No documento a ser encaminhado à empresa nas próximas horas, a Ageman solicita as medidas adotadas pela concessionária para mitigar os efeitos do desabastecimento, bem como as causas do rompimento.

“Notificamos para que a empresa atue na reparação dos danos materiais e também na interrupção do abastecimento nas áreas atingidas. Todas as medidas institucionais, técnicas e jurídicas foram tomadas e nós estamos de prontidão acompanhando os procedimentos”, afirmou Fábio Alho.