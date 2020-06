Amazonense, artista mirim participa de concurso nacional com releitura de obra de Tarsila do Amaral

Cumplicidade com o mal

Manaus/AM - A pequena Larissa Kanzler, de apenas 13 anos está participando de um concurso nacional de artes.

Promovido pelo Ateliê Luciana Serevo Kids, Larissa, que desenha desde os 6 anos, participa do concurso com uma releitura da obra ‘Abaporu’ de Tarsila do Amaral.

Foto: Arquivo Pessoal

O resultado sai nesta sexta-feira (12). Para votar, é só acessar a página do ateliê no Instagram.