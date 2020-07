Abandonada com bebê, criança diz que era obrigada a ver mãe fazendo sexo em Manaus

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Manaus/AM - Uma criança de 7 anos e outra de 1 anos e 3 meses foram resgatadas na noite de domingo (5), por policiais da militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), sozinhas dentro de uma comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. A mãe das crianças não foi localizada.

Os policiais foram acionados por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 22h, durante patrulhamento pelo bairro, para verificar uma denúncia de abandono de incapaz na rua Carauari. Quando chegaram ao endereço, os policiais observaram que além do abandono, tratava-se de uma ocorrência de maus-tratos para com as duas crianças.

Ao conversar com os policiais, a criança de 7 anos disse que todas as noites a mãe levava para casa vários rapazes diferentes, promovendo orgias e obrigando-as a assistir a cenas de sexo. A criança disse também que sempre era aliciada pelos rapazes e que a mãe não tomava nenhuma providência.

Diante dos fatos, os policiais conduziram as crianças para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para as providências legais.