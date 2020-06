Mãe joga bebê recém-nascido pela janela de apartamento

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Uma mulher de 20 anos jogou o próprio filho, um bebê recém-nascido, dentro de um caso de lixo pela janela do apartamento, nesta sexta-feira (19). O caso aconteceu em Praia Grande, em São Paulo.

Segundo o Sistema Globo, a auxiliar de serviços gerais do prédio encontrou o saco de lixo e viu que tinha muito sangue no local, ela chamou o zelador e quando eles abriram o saco descobriram que se tratava de um bebê. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local, que constataram que a criança já estava morta.

A Polícia Civil não deu informações sobre a mulher e afirmou que está apurando para descobrir se o bebê nasceu morto e se o parto foi natural, um aborto espontâneo ou provocado.