Em Manaus, mulher é presa após deixar filhos de 3 e 5 anos sozinhos em casa

Manaus/AM - Duas crianças, de 3 e 5 anos, foram resgatadas por policias da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na manhã deste sábado (7), por estarem sozinhas em uma casa na Avenida Nepal, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, as crianças foram encontradas após denúncia anônima. Ao chegar no local a polícia as encontrou dormindo sozinhas na casa.

Logo depois que os policiais verificaram a denúncia, no local, a mãe das crianças chegou e foi presa em flagrante. Ela foi encaminhada a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para prestar depoimento.