Chorando, Ana Paula Renault desabafa após ser abandonada pelo marido

A Culpa é do Supremo

Ana Paula Renault desabafou nas redes sociais após ser abandonada pelo marido, Rudimar de Maman.

A ex-bbb e agora apresentadora do ‘Triturando’, do SBT, chorou ao contar que Rudimar saiu de casa há um mês e não se prontificou a pagar as contas. “Não entendi muito ao certo. Não teve nenhuma briga. Ele simplesmente virou e falou 'Não te amo mais', pegou as coisas e foi embora. Não sei se tem a ver com a quarentena, não sei o que passou na cabeça dele”, disse Ana.

“Está tudo muito triste. Ele não quis fazer acordo. Falou que eu sou uma pessoa pública e posso me virar, que eu tenho quase 40 anos. Estou bastante horrorizada com tudo que está acontecendo”, desabafou.

Ana Paula e Rudimar estavam juntos há 2 anos e dividiam um apartamento. “O cara foi embora e disse que não me deve nada, que eu sou uma pessoa pública e esse problema é meu. Estou vivendo cheia de dívidas, com tudo no meu nome. Contrato de aluguel, água, luz, gás, televisão, internet. O cara sumiu para a casa da mamãe dele e eu estou nessa”, lamentou.

“Me reservo o direito de não sofrer tanto porque eu tenho certeza que tem gente com problemas infinitamente maiores do que eu nessa pandemia. Mas estou cortando um dobrado. Eu tenho que sair daqui porque não tenho condições de arcar com 100% do aluguel”, explicou.

A apresentadora também criticou a família do pescador por “acobertá-lo”. “Nunca imaginei que viveria isso. É uma questão de moral. Não vai ter acordo, vai ter que ir para litígio. A gente só conhece as pessoas quando dá poder a elas ou se separa. Estou horrorizada com a pessoa que eu era casada. A família dele que eu tinha um carinho imenso está acobertando tudo. Ele foi casado uma primeira vez e parece que abandonou a esposa nos mesmos moldes como fez comigo”, contou.