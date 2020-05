Atacadistas do Norte têm crescimento de 32%, diz Abad/Nielsen

A Culpa é do Supremo

Entre os pesquisados da região Norte, oito são do Amazonas

Manaus/AM – O estudo do Ranking ABAD/Nielsen 2020 – ano base 2019, realizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) em parceria com a consultoria Nielsen, aponta a região Norte como o grande destaque em termos de crescimento de faturamento, levando-se em conta as empresas respondentes da pesquisa.

A região como um todo apresentou nesta edição resultado 32,7% superior ao ano anterior. Estão sediados na região Norte 16% dos atacadistas e distribuidores que participaram do Ranking deste ano, correspondendo a 6% do faturamento total das empresas estudadas. Entre os 667 respondentes da pesquisa, 106 estão na região Norte, e oito estão no Amazonas.

Das dez maiores empresas da região, quatro são amazonenses. Os cinco maiores faturamentos do setor no Estado do Amazonas, em ordem decrescente, são as empresas: Mercantil Nova Era (R$ 1,021 bilhão), Dunorte (R$ 1,011 bilhão), Big Amigão (R$ 614,1 milhões), Di Felicia (R$ 494,4 milhões) e Broker Amazônia (R$ 130,2 milhões).

Sobre ranking

O Ranking Abad/Nielsen, publicado desde 1994 pela revista Distribuição, analisa anualmente os resultados e a atuação dos agentes de distribuição de todo o País, com informações relevantes para orientar planos estratégicos e investimentos do Canal Indireto.

O estudo do Ranking Abad/Nielsen 2020 – ano base 2019, apurou que no ano passado o setor atacadista e distribuidor atingiu nacionalmente o faturamento de R$ 273,5 bilhões, equivalente a participação de 53% no mercado mercearil brasileiro. Com isso, o setor registrou crescimento nominal de 4,5% e real de 0,19% frente a 2018.