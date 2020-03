Começa em Manaus a formação de agentes ambientais voluntários

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM - O Parque Estadual Sumaúma iniciou, no sábado (29/02), a primeira etapa de formação de agentes ambientais voluntários (AAV) da área urbana de Manaus. O Parque Sumaúma, localizado na Cidade Nova, zona Norte, é uma das 42 Unidades de Conservação (UC) gerenciadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

Neste primeiro momento, os candidatos que procuraram diretamente a gestão do Parque Sumaúma ou entraram em contato com a Sema, passaram pela etapa de sensibilização. Durante o encontro, eles participaram de dinâmicas em grupo e conheceram as estruturas do parque, trilhas e a forma de trabalho desenvolvida dentro das perspectivas e necessidades da UC.

Segundo o coordenador do Programa AAV, Abraham Benayon, qualquer pessoa pode ser um agente ambiental voluntário, desde que seja maior de 18 anos, passe por todas as fases do programa e goste de trabalhar em defesa do meio ambiente.

Inscrição

A formação do Programa AAV no Parque Sumaúma será contínua ao longo do ano de 2020, com a expectativa de promover três credenciamentos com as pessoas que participaram das capacitações. Os interessados em participar das próximas formações podem se dirigir ao Parque Sumaúma ou entrar em contato com a Sema nas redes sociais: @semaamazonas (Instagram) ou na página da Sema Amazonas no Facebook.

A entrada no Parque é gratuita e tem acesso pela avenida Bacuri, s/nº, Cidade Nova. A UC recebe visitantes de terça a domingo, das 8h às 17h.