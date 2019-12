Bandido atira contra ônibus após assalto em Manaus

Manaus/AM- Um ônibus da linha 450, da empresa São Pedro, foi assaltado na noite desta quinta-feira (26), por quatro criminosos, ainda não identificados. O crime ocorreu na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, na zona Centro-Oeste da cidade.

Segundo informações do motorista, de 60 anos, os criminosos estavam armados quando anunciaram o assalto. Eles agiram com violência e depois fugiram com a renda e pertences dos passageiros. Nenhum usuário do transporte ficou ferido.

Um dos assaltantes, ainda, efetuou um disparo na parte traseira do veículo, que estilhaçou uma das janelas.

O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).