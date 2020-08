Processo seletivo oferta 146 vagas com salários de até R$ 7 mil no Amazonas

Manaus/AM - Foram abertas inscrições de processo seletivo que será realizado pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), nesta segunda-feira (10). Estão sendo ofertadas 146 vagas para o Projeto Produção Sustentável da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). Os salários variam entre R$ 1,4 mil e R$ 7.092,00.

O PSS é voltado para apoiar o fortalecimento das ações de fomento e o estímulo à produção sustentável rural referente aos programas do Plano Plurianual do Estado (PPA 2020-2023) no âmbito do componente Produzir Amazonas, assim como as ações do Plano Safra Amazonas, que abrangem agricultores familiares, produtores rurais, empresários do setor, pescadores, manejadores, indígenas, extrativistas, associações, cooperativas, colônias, sindicatos, universidades e demais entidades ligadas ao setor agropecuário, para o crescimento sustentável do agronegócio nos 62 municípios do Amazonas.

As vagas são para os cargos de Administrador, Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Zootecnista, Analista Técnico (Agropecuária), Analista Técnico (Agroecologia), Analista Técnico (Geoprocessamento), Técnico Agropecuário, Técnico Florestal, Auxiliar de Campo, Arquiteto, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Produção, Engenheiro Naval, Analista Técnico (Projetos), Assistente Administrativo, Auxiliar administrativo, Engenheiro de Pesca, Analista Técnico (Recurso Pesqueiro), Motorista (Categoria D), Nutricionista, Analista Técnico (Logística), Assistente Administrativo (Logística) e Assistente Administrativo Itinerante Rural (Ajudante de Caminhão).

“O projeto Produção Sustentável Sepror é uma parceria com a Secretaria de Estado de Produção Rural e visa apoiar o setor primário para o crescimento sustentável do agronegócio nos 62 municípios do estado do Amazonas”, disse o presidente da Aadesam, Bráulio Lima.

As demais informações sobre as vagas, inclusive para as pessoas com deficiência, juntamente com as atribuições e os requisitos obrigatórios para a mesma, local de trabalho, a carga horária e o salário correspondentes encontram-se descritos no Quadro de Cargos, no Anexo I do edital.

As inscrições podem ser efetuadas somente via Internet, por meio de sistema próprio hospedado no site oficial da Aadesam (www.aades.am.gov.br), no período de hoje até as 23h59 do dia 23 de agosto de 2020.

Cada etapa do processo seletivo será realizada de maneira on-line, e todas as informações e atualizações serão publicadas no site da Aadesam.