Desenvolvimento social no Amazonas reforça quadros e faz contratações

Manaus/AM - Mais de 100 profissionais foram contratados no primeiro semestre deste ano pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) para atuar em projetos desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Fundação Amazonprev, Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

A classificação dos profissionais foi realizada com base na análise de pontuação técnica, de acordo com a documentação declarada no formulário de inscrição. Todos os candidatos foram convocados de forma presencial para a entrega da documentação comprobatória e, em seguida, passaram pela avaliação da equipe da Comissão de Processo Seletivo (CPSS) da Aadesam.

De acordo com o gestor de RH, Manoel Leite, a Aadesam demonstra resultados positivos com essas contratações, na execução dos projetos e na geração de emprego para a população, contribuindo assim com a missão no desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado do Amazonas.

Reformulação

No fim do ano passado, a Agência conquistou mais uma vertente de atuação, incluindo em seu escopo o desenvolvimento ambiental. Após a reforma administrativa implementada pelo Governo do Estado, por meio das Leis Delegadas nº 122, de 15 de outubro, e nº 123, de 31 de outubro de 2019, a antiga Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades) passou a ser denominada Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam).